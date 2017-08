Stuttgart verschärft Kampf gegen Müllsünder Zehn-Millionen-Programm gegen Vermüllung der Stadt

Von Thomas Braun 02. August 2017 - 12:11 Uhr

Ein Schwerpunkt der Vermüssung: Mitarbeiter der Abfallwirtschaft räumen im Unteren Schlossgarten auf. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es war ja alles schon mal da: Der frühere Oberbürgermeister Wolfgang Schuster (CDU) sorgte mit Let’s putz für bundesweite Aufmerksamkeit. Jetzt nimmt auch Fritz Kuhn (Grüne) den Kampf gegen Müllsünder auf – und nimmt dafür einiges Geld in die Hand.

Stuttgart - Die Rathausspitze will der zunehmenden Vermüllung von Straßen, Gehwegen, Grünanalgen und Spielplätzen mit einem Zehn-Millionen-Euro-Programm begegnen. Das Konzept, das Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) und der für die städtische Abfallwirtschaft zuständige Technikbürgermeister Dirk Thürnau (SPD) am Mittwoch vorgestellt haben, sieht allein acht Millionen Euro pro Jahr zusätzlich für die Einstellung von 100 zusätzlichen Reinigungskräften beim Amt für Abfallwirtschaft sowie die Anschaffung moderner Spezialreinigungsfahrzeuge vor. Zudem sollen die Reinigungsintervalle nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtbezirken deutlich ausgeweitet werden. Stadtweit werden außerdem 1000 weitere Müllbehälter installiert.

13 neue Mitarbeiter kontrollieren schärfer

Intensiviert werden sollen auch die Kontrollen sogenannter Müllsünder durch 13 neue Mitarbeiter beim städtischen Vollzugsdienst. Die Stadt macht sich außerdem beim Umweltminsiterium für eine Verschärfung des landesweit geltenden Bußgeldkatalogs für Müllsünder stark. 500 000 Euro fließen außerdem in eine Öffentlichkeitskampagne. „je sauberer eine Stadt ist, umso schwerer fällt es den Leuten, etwas wegzuschmeißen“, umschrieb der OB die Intension des Konzepts. Bürgermeister Thürnau unterstrich: „Jeder Bürger kann beim Thema Sauberkeit seinen Beitrag leisten.“