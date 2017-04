Stuttgart Verletztes Mädchen nach Unfall mit „Zacke“

Von red/dpa 15. April 2017 - 09:47 Uhr

Ein Autofahrer hat die Stuttgarter Zahnradbahn beim Abbiegen übersehen und gerammt. Dabei wurde ein Mädchen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden.





Stuttgart - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und der Zahnradbahn „Zacke“ in Stuttgart ist ein Kind leicht verletzt worden und hoher Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 20 Jahre alte Autofahrer die Bahn beim Abbiegen übersehen und gerammt. Durch den Aufprall wurde ein sieben Jahre altes Mädchen darin leicht am Kopf verletzt. Außerdem wurde durch den Zusammenstoß am Karfreitag eine Kupplung der Zacke beschädigt. An dem Stuttgarter Wahrzeichen entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 50 000 Euro.