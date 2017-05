Stuttgart Verkehrschaos nach Unfall auf der B14

Von red/dja 08. Mai 2017 - 11:34 Uhr

Am frühen Montagmorgen ist es auf der B14 bei Stuttgart zu einem Unfall gekommen. Die Bundesstraße in Richtung Esslingen war während des Berufsverkehrs mehr als vier Stunden lang gesperrt.





Stuttgart - Wer am Montagmorgen in Stuttgart im Auto unterwegs war, brauchte noch mehr Geduld als sonst: Die B14 bei Stuttgart in Richtung Esslingen war nach einem Unfall voll gesperrt. Ein Lastwagen hat Getränkekisten verloren.

Der 56-Jährige fuhr mit seinem Lastwagen gegen 5 Uhr zunächst auf der B 14 Richtung Dreieck Neckarpark, dort wollte er auf der B 10 Richtung Esslingen weiterfahren. In der Linkskurve der Abfahrtsrampe öffnete sich die rechte Seitenwand des Lastwagens, die vermutlich nicht richtig verriegelt war.

Mehrere Paletten Getränkekisten mit Glas- und PET-Flaschen stürzten auf die Fahrbahn. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Abfahrtsrampe Richtung Esslingen laut Polizei bis gegen 9.30 Uhr voll gesperrt werden, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro betragen.