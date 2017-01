Stuttgart-Vaihingen Unbekannter Mann entblößt sich

Von red 03. Januar 2017 - 17:48 Uhr

Die Polizei sucht den unbekannten Mann, der einer 24-Jährigen in Stuttgart-Vaihingen sein Glied gezeigt hat.Foto: dpa

Ein unbekannter Mann öffnet seine Hose und zeigt einer 24-Jährigen in Stuttgart-Vaihingen sein Glied. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Stuttgart-Vaihingen - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Montag in einem kleinen Wäldchen in Stuttgart-Vaihingen vor einer 24-Jährigen ausgezogen und ihr sein Glied gezeigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, kam der Unbekannte der 24-jährigen Frau gegen 16 Uhr entgegen, als sie von der Buchenländer Straße auf einem Trampelpfad „Am Wäldchen“ in Richtung Eisenauer Weg in Stuttgart-Vaihingen unterwegs war. Er nahm plötzlich sein Glied aus der Hose und zeigte sich ihr.

Zu dem Mann ist bekannt, dass er ein dunkles Oberteil trug. Zeugen und weitere Geschädigte können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 melden.