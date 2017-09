Stuttgart-Vaihingen Spaziergänger entdecken Leiche im Feuersee

Von bpu 09. September 2017 - 16:08 Uhr

Großeinsatz am Feuersee in Stuttgart-Vaihingen: Passanten haben am Samstagmittag eine männliche Leiche gefunden und die Polizei alarmiert.





Stuttgart-Vaihingen - Am Feuersee in Stuttgart-Vaihingen ist ein 66-jähriger Mann tot aufgefunden worden. Wie die Polizei berichtet, hatten Passanten gegen 12.30 Uhr den leblosen Körper des Mannes im Feuersee treiben sehen und die Polizei alarmiert. Am Ufer abgelegte Gegenstände konnten dem Mann zugeordnet werden.

Bislang gebe es keine Hinweise auf die Todesursache, so der Pressesprecher der Polizei. Nach derzeitigem Stand werde Fremdverschulden ausgeschlossen. Der Feuersee in Vaihingen liegt zwischen der Vollmoellerstraße und der Freibadstraße. Der Bereich war zwischendurch abgesperrt worden.

Neben der Polizei war außerdem ein Notarzt sowie die Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.