Stuttgart -Vaihingen Rollstuhlfahrer kämpfen um ihre Parkplätze

Von Alexandra Kratz 06. September 2017 - 15:43 Uhr

Immer wieder blockieren Autofahrer ohne Behindertenausweis Behindertenparkplätze. Foto: dpa

Die Gruppe Barrierefreies Stuttgart-Vaihingen will an einem Samstagvormittag Parkplätze blockieren und sucht Mitstreiter. Wir schreiben, was hinter der Aktion steckt.

Vaihingen - Die Mitglieder der Gruppe barrierefreies Vaihingen drehen den Spieß um. Weil sie immer wieder beobachten, dass Autofahrer ohne Behindertenausweis Behindertenparkplätze blockieren, sollen nun Rollstuhlfahrer normale Parkplätze besetzen. Immer wieder würden Verkehrsteilnehmer die ideal gelegenen Parkplätze für ihre „eh nur kurzen Erledigungen“ nutzen, heißt es in der Ankündigung. Und weiter: „Mit unserer Aktion möchten wir gemeinsam mit Menschen mit Handicap ein Bewusstsein für diese Problematik schaffen.“ Die Stadt Stuttgart hat dafür die Genehmigung erteilt.

Die Polizei begleitet die Aktion. Nun sucht die Gruppe Menschen im Rollstuhl, die mitmachen wollen. Geplant ist, am Samstag, 16. September, von 10 bis 12 Uhr die Parkplätze vor dem Geschäft Cigarren-Mezger am Vaihinger Markt 4 zu belegen. Anmelden kann man sich bei Gabriele Leitz unter der Telefonnummer 01 72/3 11 09 23 oder per Mail an gabriele.leitz@t-online.de. Die Gruppe Barrierefrei ist aus dem Bezirksbeirat heraus entstanden. Neben Lokalpolitikern ist auch Ivo Josipovic Mitglied, der selbst im Rollstuhl sitzt. Der Bezirksbeirat hat ihn zum Behindertenbeauftragten von Vaihingen gewählt.