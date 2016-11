Stuttgart-Vaihingen Radfahrer von Betonmischer angefahren

Von red 14. November 2016 - 19:48 Uhr

Ein 46-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Unfall in Stuttgart schwere Verletzungen zu.Foto: dpa

Der Fahrer eines Betonmischers übersieht einen Radler in Stuttgart-Vaihingen und fährt ihn an. Der 46-Jährige erleidet schwere Verletzungen.

Stuttgart - Ein 54-jähriger Fahrer eines Betonmischers hat einen Radfahrer in Stuttgart-Vaihingen übersehen und angefahren. Der 46-jährige Radfahrer zog sich bei dem Unfall am Montag schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer des Betonmischers wollte zunächst in der Meluner Straße rückwärts fahren, um nach links in einen Supermarktparkplatz abzubiegen. Dabei fuhr er den im toten Winkel stehenden 46-Jährigen an.

Der Radler geriet unter den Lastwagen, der erst auf Zuruf von Passanten stoppte. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.