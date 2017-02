Stuttgart-Vaihingen Gasalarm legt Verkehr lahm

Von dja 14. Februar 2017 - 12:43 Uhr

An einer Baustelle in Stuttgart-Vaihingen strömt Gas aus, eine Straße muss für Fußgänger und Verkehr gesperrt werden. Die Feuerwehr ist vor Ort.





Stuttgart-Vaihingen - Am Dienstagmittag ist in Stuttgart-Vaihingen ein Gasalarm ausgelöst worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, strömt Gas in einem Teilstück der Seerosenstraße (zwischen der Hauptstraße und Bachstraße) in S-Vaihingen aus.

Die Feuerwehr ist derzeit vor Ort. Die Straße ist für den Verkehr und die Fußgänger gesperrt. Man warte nun auf die Netze BW, so ein Polizeisprecher. In Vaihingen kann es derzeit zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wie lange die Straße gesperrt ist, lässt sich nicht sagen.

