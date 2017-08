Stuttgart-Vaihingen Brennende Holzhütte hält Feuerwehr auf Trab

Von red/dja 15. August 2017 - 13:37 Uhr

Ein brennendes Holzgartenhaus hat die Feuerwehr Stuttgart am späten Montagabend beschäftigt. Ein Nachbar hatte das Feuer bemerkt.





6 Bilder ansehen

Stuttgart-Vaihingen - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Montag in einem Garten an der Katzenbachstraße (S-Vaihingen) ein Holzgartenhaus abgebrannt.

Mehr zum Thema

Laut Polizei stellte ein Anwohner gegen 22.30 Uhr fest, dass die Hütte im Garten seines Nachbarn, in der er Gartengeräte lagerte, komplett in Flammen steht. Der alarmierten Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, ohne dass das Feuer angrenzende Gebäude in Mitleidenschaft zog. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.