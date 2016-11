Stuttgart-Vaihingen 68-jährige Bewohnerin bei Brand verletzt

Von red 15. November 2016 - 18:22 Uhr

In einem Wohnhaus in Stuttgart-Vaihingen bricht ein Brand aus. Die 68-jährige Bewohnerin erleidet Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Die Ursache ist derzeit noch unklar.





Stuttgart-Vaihingen - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagnachmittag in einem Haus in Stuttgart-Vaihingen ein Brand ausgebrochen. Die 68-jährige Hausbewohnerin erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung.

Wie die Polizei berichtet, verständigte die offenbar alleine in dem Haus lebende 68-Jährige um kurz nach 16 Uhr eine Nachbarin, die anschließend die Polizei alarmierte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Haus. Die 68-Jährige erlitt Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung.

Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt. Auch die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.