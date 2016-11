Stuttgart-Untertürkheim Wasserrohrbruch überflutet Straße

Von red 15. November 2016 - 11:52 Uhr

In Stuttgart-Untertürkheim ist eine Straße durch einen Wasserrohrbruch komplett überflutet. Die Mitarbeiter der Netze BW sind derzeit vor Ort. Parkende Autos müssen abgeschleppt werden.





Stuttgart-Untertürkheim - Am Dienstagmorgen ist es zu einem Wasserrohrbruch in Stuttgart-Untertürkheim gekommen, der die komplette Straße überflutet. Mitarbeiter der Netze BW sind derzeit vor Ort. Für die Arbeiten müssen in der Straße parkende Autos abgeschleppt werden.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner gegen 9.30 Uhr, dass Wasser aus mehreren Ritzen der Fahrbahndecke in Stuttgart-Untertürkheim sprudelt. Teilweise lief das Wasser, das die Hindelanger Straße abwärts floss und die komplette Straße überflutete, auch in den Keller eines Mehrfamilienhauses.

Derzeit sind Mitarbeiter der Netze BW vor Ort und klemmen die Leitung ab, sodass kein Wasser mehr austritt. Etwa zehn Häuser sind laut Netze BW momentan ohne Trinkwasser. Größere Verkehrsbehinderungen gäbe es durch den Wasserrohrbruch aber nicht. Der genaue Grund für den Wasseraustritt ist noch nicht klar. Dazu müsse erst die Straße aufgegraben und das Rohr untersucht werden, so ein Sprecher der Netze BW.