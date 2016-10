Stuttgart-Untertürkheim Reisebus kollidiert mit BMW

Von red 09. Oktober 2016 - 12:06 Uhr

Ein Reisebus mit Wasenbesuchern und ein BMW sind in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Untertürkheim kollidiert. Der 26-jährige Autofahrer wurde dabei verletzt.





Stuttgart - Ein Reisebus mit Wasenbesuchern und ein BMW sind in der Nacht zu Sonntag am Karl-Benz-Platz in Stuttgart-Untertürkheim kollidiert.

Laut Polizeiangaben fuhr der Bus kurz nach Mitternacht auf der Benzstraße und bog in Richtung Arlbergstraße ab. Auf der Kreuzung kollidierte er mit dem BMW eines 26-Jährigen. Wie genau es zum Zusammenstoß kam, ist noch nicht abschließend geklärt.

Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 15.000 Euro.