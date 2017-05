Stuttgart-Untertürkheim Bagger bei Arbeiten in Weinberg umgekippt

22. Mai 2017

Am Montagvormittag kommt es bei Arbeiten in einem Weinberg in Stuttgart-Untertürkheim zu einem Unfall: Ein 79-Jähriger kippt dabei mit seinem Bagger um.





Stuttgart - Ein 79 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag bei Baggerarbeiten an der Württembergstraße (Stuttgart-Untertürkhein) mit seinem Bagger umgestürzt und hat sich dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der Bagger ersten Ermittlungen nach gegen 9.40 Uhr beim Transport eines Baugerätes in Schieflage und stürzte nach rechts auf die Seite. Der 79-Jährige fiel dabei durch das Fenster des Baggers auf den Boden und verletzte sich.

Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.