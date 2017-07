Schnellrestaurant in Stuttgart Ungewöhnliche Öffnungszeiten bei Burger King

Von cfg 14. Juli 2017 - 18:23 Uhr

Die Burger-King-Filiale beim Hans-im-Glück-Brunnen in Stuttgart hat nur noch zweimal die Woche geöffnet. Foto: Sascha Maier

Die Filiale von Burger King in der Nähe des Hans-im-Glück-Brunnen sorgt erneut für Aufsehen: Dieses Mal verwundert das Schnellrestaurant mit sehr begrenzten Öffnungszeiten – denn der Laden hat nur an zwei Abenden in der Woche offen.

Stuttgart - Die Filiale von Burger King in der Nadlerstraße in Stuttgart sorgte schon bei ihrer Eröffnung vor Kurzem für Wirbel, wir berichteten. Jetzt erstaunt das Schnellrestaurant in Stuttgart-Mitte erneut, denn die Öffnungszeiten sind stark begrenzt: Freitags und samstags von 21 Uhr bis 5 Uhr ist die Fastfood-Filiale geöffnet. Von Sonntag bis Donnerstag bleibt der Laden komplett geschlossen.

Mehr zum Thema

Zuvor war er jeden Tag außer Sonntag offen, aber das scheint sich bei diesem Standort nicht gelohnt zu haben. Damit wird auch die Zielgruppe deutlich: Partygänger, die vor oder nach ihrem Clubbesuch noch schnell etwas essen wollen.

Kosten decken

Auf Twitter warf daraufhin Kessel.TV die Frage auf, wie viel Burger in der kurzen Zeit gegessen werden müssen, um die Kosten zu decken.

Tatsächlich ist die Filiale 16 Stunden pro Woche geöffnet, wie auch Kessel.TV dann berichtigte.

Als Antwort schlug ein User auf Twitter vor, dass der vegane Fast-Food-Laden Xond in der restlichen Zeit den Laden nutzen könnte. Das Xond-Restaurant in der Hauptstätter Str. 31 in Stuttgart schließt am 15. Juli und zieht laut eigener Webseite in eine neue, zentrale Location.