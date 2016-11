Stuttgart und Region Tier und Mensch genießen die Herbstsonne

Von Benjamin Bauer 02. November 2016 - 15:01 Uhr

Der Herbst hat uns in Stuttgart und der Region in den vergangenen Tagen noch einmal ordentlich Sonne beschert. Das haben nicht nur die Menschen ausgenutzt.





9 Bilder ansehen

Stuttgart - In Stuttgart und der Region hat es das Herbstwetter in den letzten Wochen des Oktobers noch einmal gut gemeint.

Mehr zum Thema

Vielerorts strahlte die Sonne. Die wärmenden Strahlen ließen sich unter anderem die Tiere in der Wilhelma nicht entgehen. Damhirsche, Paviane, Giraffen und Co. hielten ihre Nasen in die Sonne und freuten sich ihres Lebens. Hier räkeln sich noch mehr Wilhelma-Bewohner in der Sonne.

Unsere Leserfotografen waren derweil ebenfalls an der frischen Luft unterwegs und haben unter anderem die Farbenpracht des herbstlichen Waldes in wunderschönen Bildern festgehalten.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere Leserfotografen, die eine solche Bildergalerie mit ihren Fotos erst möglich machen. Noch mehr Fotos unserer Leser sehen Sie hier. Und hier geht es zu weiteren schönen Herbstfotos.