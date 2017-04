Stuttgart und Region Letztes Sonnenbad vor dem Aprilwetter

Von red/dpa/lsw 05. April 2017 - 10:54 Uhr

Wer noch einmal die Sonne genießen will, sollte dies in Stuttgart und Region am Wochenende tun.Foto: 7aktuell.de/Andreas Friedrichs

Wer noch einmal die Sonne genießen will, sollte dies am Wochenende tun: Denn am Sonntag strahlt sie im Südwesten und Stuttgart noch einmal ordentlich. Danach sehen die Aussichten erst einmal weniger prickelnd aus.

Stuttgart - Die Menschen im Südwesten können am Wochenende noch einmal ein ausgiebiges Sonnenbad bei frühlingshaften Temperaturen nehmen. In der kommenden Woche soll es allerdings kälter werden, wie Meteorologin Sarah Jäger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch sagte. Bei 20 Grad und mehr sei der Himmel am Sonntag für alle Menschen im Land blau - wenn auch nur für einen Tag.

Denn das Hoch hält leider nicht: Bereits ab Montag soll das Wetter wieder ein Mix aus Sonne, Wolken und Regen werden – richtiges Aprilwetter, eben. Für eine Prognose zu Ostern sei es aber noch zu früh, sagte die Expertin.