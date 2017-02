Stuttgart und Region Die Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von dja 20. Februar 2017 - 10:47 Uhr

Die Polizei wurde am Wochenende wieder zu vielen Einsätzen gerufen.Foto: dpa

Zwei Närrinnen randalieren auf einem Polizeirevier, ein betrunkener Autofahrer rammt Ampel und Telefonsäule: Die Polizei ist am Wochenende in Stuttgart und der Region mehrmals im Einsatz gewesen. Wir haben die Bilanz.

Stuttgart - Ein Auto überschlägt sich in Bad Cannstatt, auf einem Polizeirevier randalieren zwei Frauen und in Stuttgart werden zwei Männer ausgeraubt: Die Polizei ist am Wochenende wieder zu vielen Einsätzen ausgerückt.

Mehr zum Thema

Am frühen Samstagmorgen touchiert eine Fahrerin in Bad Cannstatt einen geparkten Pkw-Anhänger. Durch starkes Gegenlenken überschlägt sich ihr Auto und bleibt auf dem Dach liegen. Den ganzen Bericht finden Sie hier.

Ein 17- und ein 20-Jähriger sind am frühen Sonntagmorgen Opfer einer Raubstraftat geworden. Die beiden Männer und drei Unbekannte hatten sich im Nachtbus kennengelernt und noch zum gemeinsamen Aufenthalt an der Festhalle Feuerbach verabredet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ohne Führerschein und mit Alkohol im Blut setzt sich ein 19-Jähriger in Stuttgart-Mühlhausen ans Steuer. Er fährt gegen eine Ampel und Telefonsäule, am Ende sind zwei Menschen verletzt. Alle Informationen dazu lesen Sie hier.

Zwei Frauen nehmen in Süßen (Kreis Göppingen) an einer Faschingsparty teil und werden des Lokals verwiesen. Dann eskaliert die Situation. Mehr dazu lesen Sie hier.