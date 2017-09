Stuttgart und Region Das sind die „Ninja Warrior“-Trainingsstätten rund um Stuttgart

Von len 26. September 2017 - 15:50 Uhr

Wie viel „Ninja Warrior“ steckt in Ihnen? Das können Sie in Trainingsstätten und bei Events in und um Stuttgart herausfinden. Hier gibt es die Übersicht.





Stuttgart - „Ninja Warrior Germany – die härteste Show Deutschlands“ geht am Sonntag in die letzte Runde. Vier Kandidaten aus Stuttgart stehen im Finale der Action-Sendung. Wenn Sie selbst ausprobieren wollen, wie viel Ninja Warrior in Ihnen steckt, dann haben Sie in und um Stuttgart einige Möglichkeiten dazu. Wir haben eine Übersicht an Trainingsstätten und Events zusammengestellt.

Hindernisse à la „Ninja Warrior“

Dieser Hindernislauf kommt „Ninja Warrior Germany“ bei RTL ganz schön nahe: Beim Extreme-Run in Magstadt im Landkreis Böblingen müssen die Teilnehmer eine rund zehn Kilometer lange Strecke zurücklegen. Auf dem Weg ins Ziel gilt es, Hindernisse wie Reifenstapel, Wassergräben und Netze zu überwinden. Gegen eine Gebühr von 18 Euro dürfen die Sportler an den Start.

Kletterparcours für echte Stuttgarter

Wer Kraft und Balance trainieren will, ist im Waldklettergarten in Zuffenhausen richtig. Die Kletterparcours tragen Namen wie „Der Fernsehturm“ oder „Die Zacke“ und sind unterschiedlich hoch und schwer. Für 3,5 Stunden Kletterspaß zahlen Erwachsene 20 Euro.

Original „Ninja Warrior“-Casting-Stätte

Einige Athleten bei „Ninja Warrior Germany“ sind professionelle Parkour-Athleten. Wer am eigenen Leib spüren will, wie anstrengend diese Sportart ist, hat in Stuttgart gleich dreimal die Gelegenheit dazu: Wer die Sportart unverbindlich ausprobieren möchte, ist bei den kostenlosen Einführungsworkshops und Trainings des Vereins „Parkour Stuttgart“ in Vaihingen richtig. Wer alleine trainieren will, kann seine Fähigkeiten in der Parkour-Anlage in Neugereut testen. Und wer lieber drinnen Ninja spielt, kann sich in der Climbmax Kletterwelt in Zuffenhausen austoben. Dort fand übrigens ein Casting für die RTL-Show statt. Die Tageskarte für das Climbmax kostet 14,90 Euro.

Adrenalin-Kick in Leonberg

Als „Ninja Warrior“ sind nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch Mut gefragt. Wie mutig Sie sind, können Sie beim House-Running am Amber Hotel in Leonberg beweisen. Beim Fassadenlaufen geht es vom Hoteldach aus 50 Meter in die Tiefe. Der ultimative Nervenkitzel kostet 69,90 Euro.

Was Sie in den Anlagen und bei den Events erwartet, sehen Sie in unserer Bildergalerie.