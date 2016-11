Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 21. November 2016 - 10:59 Uhr

Bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen kam am Wochenende ein Fußgänger ums Leben.Foto: 7aktuell.de | Simon Adomat

Ein tödlicher Unfall, Brände, ein stark beschädigter, neuwertiger Ford Mustang – wir haben die Bilanz der Polizei vom Wochenende mit Meldungen aus Stuttgart und der Region.

Stuttgart und Region - Am Wochenende ist die Polizei in Stuttgart und der Region mehrmals ausgerückt.

Mehr zum Thema

In der Nacht zum Samstag wurde ein noch unbekanntes Opfer am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte offenbar von einem 37-Jährigen mit einem Messer bedroht (Lesen Sie hier mehr). In Göppingen rückte die Feuerwehr in derselben Nacht wegen eines Feuers in der Innenstadt aus. Der Schaden: 150.000 Euro (Hier lesen Sie den gesamten Artikel). In Kirchheim unter Teck wurde ein 19-Jähriger in derselben Nacht von Unbekannten attackiert und mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen (Zum Artikel geht es hier). In Wendlingen brachen Unbekannte in derselben Nacht in einen Beauty-Salon ein und richteten einen Schaden von rund 100.000 Euro an (Hier geht es zum Text).

Eine Autofahrerin krachte am Samstag mit ihrem Wagen in Weinstadt in das Schaufenster einer Bank (Lesen Sie hier mehr). Am Samstagnachmittag krachte ein 39-Jähriger mit einem neuwertigen Ford Mustang in Filderstadt in den Gegenverkehr, es gab drei Verletzte (Hier lesen Sie mehr).

Am Samstagabend kam ein 78-jähriger Fußgänger bei einem Unfall in Stuttgart-Möhringen ums Leben (Hier geht es zum Text).

In Stuttgart-Hedelfingen stolperte ein betrunkener Mann in der Nacht zum Sonntag auf eine Straße und wurde von einem Auto erfasst (Zum Artikel geht es hier).

Am späten Sonntagabend brannte in Ludwigsburg ein Range Rover komplett aus (Hier lesen Sie mehr).