Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von dja 30. Januar 2017 - 11:08 Uhr

Die Polizei wurde am Freitagabend zu einem Einsatz an der Diskothek Penthouse gerufen.Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Ein ausgebranntes Auto, ein geklautes Smartphone und eine eskalierte Familienfeier: Die Polizei ist am Wochenende in Stuttgart und der Region mehrmals im Einsatz gewesen. Wir haben die Bilanz.

Stuttgart - Die Polizei muss in Esslingen zu einer Familienfeier anrücken, in Stuttgart wird Samstagabend eine 16-Jährige mit einem Messer bedroht und bei einem Unfall in Schorndorf wird eine Frau schwer verletzt. Am Wochenende musste die Polizei wieder zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Mehr zum Thema

Am Freitagabend kommt es zu einem Großeinsatz für die Polizei Stuttgart: Vor der Diskothek Penthouse drängeln sich hunderte junge Menschen. Einige Gäste müssen ärztlich behandelt werden. Den Artikel dazu lesen Sie hier.

Ein Smart brennt am Samstagmorgen komplett aus. Die Feuerwehr rückt in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) aus, löscht den Brand und reinigt die Straße vom ausgelaufenen Öl und Trümmerteilen. Hier lesen Sie mehr dazu.

Familienfeier in Esslingen eskaliert

Zwei Männer bedrohen am späten Samstagabend eine 16-Jährige auf ihrem Weg von der Theaterpassage in den Oberen Schlossgarten (Stuttgart-Mitte). Sie klauen der jungen Frau ihr Smartphone und flüchten. Die Polizei sucht Zeugen. Mehr dazu lesen Sie hier.

In Ohmden (Kreis Esslingen) eskaliert eine Familienfeier derart, dass die Polizei gerufen werden muss. Sie müssen Pfefferspray gegen einen Mann einsetzen. Die Nacht muss er in einer Polizeizelle verbringen. Alle Hintergründe dazu lesen Sie hier.

Am Sonntagabend kommt es zu einem schweren Unfall in Schorndorf-Oberberken (Rems-Murr-Kreis). Eine 22-jährige Fahrerin kommt schwer verletzt ins Krankenhaus, der Schaden beträgt etwa 45.000 Euro. Den Artikel dazu lesen Sie hier.