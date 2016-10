Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 17. Oktober 2016 - 10:47 Uhr

Bei einem Unfall in der Schlossstraße in Stuttgart sind am Wochenende vier Personen schwer verletzt worden.Foto: SDMG

Schwere Verkehrsunfälle, eine Schlägerei vor einer Diskothek und eine 75-Jährige, die auf einer Bratwurst ausrutscht – lesen Sie hier die Polizeimeldungen vom Wochenende in Stuttgart und der Region.

Stuttgart und Region - Die Polizei ist in Stuttgart und der Region am Wochenende mehrmals im Einsatz gewesen. Hier geben wir einen Überblick, was Sie in punkto Blaulicht in Stuttgart und Region verpasst haben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Samstagabend gegen 21 Uhr zwei Menschen schwer verletzt. In Folge des Unfalls zwischen zwei Fahrzeugen musste die A8 in Höhe des Stuttgarter Flughafens für etwa eine halbe Stunde in Richtung München voll gesperrt werden. (Hier geht es zum kompletten Artikel.)

Bei einem Verkehrsunfall in der Schlossstraße bei der Einfahrt in den Planietunnel in Stuttgart-Mitte sind in der Nacht auf Sonntag vier Insassen eines Autos schwer verletzt worden. Die Feuerwehr musste sie aus dem Wagen befreien. (Den ganzen Artikel lesen Sie hier.)

Zu einem schweren Unfall mit anschließender Fahrerflucht ist es am frühen Sonntagmorgen in Stuttgart-Hedelfingen gekommen. Der 20-jährige Mercedesfahrer wurde von der Polizei festgenommen. (Lesen Sie hier mehr.)

Eine 75-jährige Frau ist am Samstag in Leonberg (Kreis Böblingen) auf einer Bratwurst ausgerutscht und hat sich dabei schwer verletzt. Die Wurst lag auf dem Gehsteig. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Zum kompletten Artikel geht es hier.)

Im Kreis Esslingen ist es in der Nacht zum Sonntag vor einer Diskothek in Filderstadt-Bonlanden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Personengruppe gekommen. Das berichtet die Polizei, die nun Zeugen um Mithilfe bei der Aufklärung bittet. (Hier geht es zum kompletten Artikel.)

In der Nacht auf Sonntag ist es in Heiningen im Kreis Göppingen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, konnte ein 34-jähriger Mercedesfahrer einem betrunkenen Fußgänger nicht mehr ausweichen und verletzte diesen schwer. (Lesen Sie hier den ganzen Text.)

Bei einem Verkehrsunfall nahe Jettingen (Kreis Böblingen) ist am Sonntag eine Frau getötet worden. Sie saß laut Polizei als Beifahrerin in einem Auto. Zwei Autos waren frontal zusammengekracht, beide Fahrer wurden schwer verletzt. Ein drittes Auto fuhr in die Unfallwagen. Auch in diesem Fahrzeug wurden zwei Menschen verletzt. (Lesen Sie hier mehr.)