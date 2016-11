Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 14. November 2016 - 10:25 Uhr

Ein Großbrand in einer Schreinerei in Neckartenzlingen forderte am Wochenende Feuerwehr und Polizei.Foto: 7aktuell.de | Oskar Eyb

Unfälle, ein verheerender Brand, flüchtende Rocker – Am Wochenende hatte die Polizei in Stuttgart und der Region alle Hände voll zu tun.

Stuttgart und Region - In Stuttgart und der Region ist die Polizei am Wochenende mehrmals im Einsatz gewesen.

In der Nacht zum Samstag kontrollierten die Polizei und die Stuttgarter Straßenbahnen AG in Stuttgart in Stadtbahnen und Bussen auf Fahrgäste ohne Fahrschein – und schnappte fast 450 davon (Lesen Sie hier den gesamten Artikel). Am frühen Samstagmorgen nahm die Polizei nach einem Hinweis in Stuttgart-Ost mehrere mutmaßliche Graffiti-Sprüher fest (Zum Text geht es hier).

Am Samstagmorgen geriet eine Schreinerei in Neckartenzlingen in Brand, fünf Menschen wurden verletzt (Hier lesen Sie mehr). Am Samstagnachmittag fiel ein Autofahrer in Wäschenbeuren durch sein rüpelhaftes Verhalten im Straßenverkehr auf (Hier geht es zum Text).

In der Stuttgarter Innenstadt hatte es die Polizei am Samstagabend mit rund 100 mutmaßlichen Anhängern einer rockerähnlichen Gruppierung zu tun, die vor den Beamten zu flüchten versuchten (Lesen Sie hier mehr).

In Wernau wurde ein betrunkener Autofahrer am Sonntag bei einem Überschlag mit seinem Auto wie durch ein Wunder nur leicht verletzt (Zum Artikel geht es hier).