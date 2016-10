Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 10. Oktober 2016 - 10:41 Uhr

Am Samstag ereignete sich auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg dieser Unfall.Foto: SDMG

Eine mutige 25-Jährige, die sich Fahrraddieben in den Weg stellt, ein rücksichtsloser Autofahrer, ein Unfall mit Wasen-Besuchern – die Polizei hatte am Wochenende in Stuttgart und der Region alle Hände voll zu tun.

Stuttgart und Region - In Stuttgart und der Region ist die Polizei am Wochenende mehrmals im Einsatz gewesen.

Mehr zum Thema

In Sindelfingen stand am Samstagmorgen eine Gartenhütte in Brand – die Ursache war zunächst unklar (Lesen Sie hier mehr).

Auf der Autobahn 81 bei Ludwigsburg wurde der Fahrer eines Kleintransporters am Samstagmittag von einem anderen Fahrer „geschnitten“, es kam zum Unfall (Den gesamten Text finden Sie hier).

Am Samstagabend verhinderte eine mutige 25-Jährige in Stuttgart-Vaihingen einen Fahrraddiebstahl – und bezog dafür Prügel (Hier lesen Sie mehr). In Bietigheim-Bissingen verursachte ein Fahranfänger am selben Abend einen Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden und rund 60.000 Euro Sachschaden entstanden (Zum Artikel geht es hier).

In der Nacht zum Sonntag krachte ein Bus mit Wasen-Besuchern in Stuttgart-Untertürkheim in einen BMW (Hier geht es zum Text).