Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 23. Januar 2017 - 10:57 Uhr

Bei einem Unfall auf der alten Weinsteige in Stuttgart-Süd werden am Wochenende zwei Autofahrer schwer verletzt.Foto: SDMG

Schwere Unfälle in Stuttgart und im Rems-Murr-Kreis, ein Dachstuhlbrand und ein Gasleck in einem Wohngebiet – die Polizei ist am Wochenende in Stuttgart und der Region zu zahlreichen Einsätzen gerufen worden.

Stuttgart - Auf der Königstraße wird ein Mann ausgeraubt, auf der alten Weinsteige kommt es zu einem Unfall, Brennholz gerät in Stuttgart-Mühlhausen in Brand und in Winterbach im Rems-Murr-Kreis wird ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt. Auch an diesem Wochenende hat die Polizei viel zu tun gehabt.

Am Freitagabend ist ein 55-Jähriger auf der Königstraße in Stuttgart-Mitte unterwegs, als er von zwei Männern überfallen, geschlagen und ausgeraubt wird. Sie stehlen ihm seinen Geldbeutel mit 500 Euro Bargeld (Den ganzen Artikel lesen Sie hier).

Zwei Autos krachen am Samstagvormittag auf der Alten Weinsteige in Stuttgart-Süd zusammen. Der 22-jährige Mini-Fahrer und der 32-jährige Mercedes-Fahrer werden schwer verletzt und müssen in ein Krankenhaus gebracht werden (Hier lesen Sie mehr dazu).

In Stuttgart-Mühlhausen gerät Brennholz, das auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gelagert ist, am Samstag aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Flammen greifen auf die Flachdachverkleidung aus Holz über (Den Bericht lesen Sie hier).

Tödlicher Unfall im Rems-Murr-Kreis

Ein junger Mann wird am Samstagabend in Steinheim an der Murr/Kleinbottwar (Landkreis Ludwigsburg) von drei Männern in seinem BMW angegriffen und mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. (Den ganzen Artikel finden Sie hier).

Wegen eines Gaslecks in einem Wohngebiet muss am Sonntagnachmittag in Backnang (Rems-Murr-Kreis) 30 Menschen vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Auch die Ortsdurchfahrt (K1826) wird sicherheitshalber gesperrt (Hier lesen Sie mehr dazu).

Bei einem Verkehrsunfall nahe Winterbach (Rems-Murr-Kreis) wird am Sonntag ein Mann getötet, fünf Menschen werden schwer verletzt. Die B29 muss am späten Nachmittag über Stunden in Richtung Stuttgart zwischen Schorndorf und Winterbach voll gesperrt werden. Ein Gutachter soll helfen, den genauen Unfallhergang zu klären (Lesen Sie hier den kompletten Artikel).