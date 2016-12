Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 12. Dezember 2016 - 10:30 Uhr

Mit diesem Auto überschlug sich am Samstag ein Fahrer bei Leinfelden-Echterdingen.Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Die Polizei hatte am Wochenende in Stuttgart und der Region alle Hände voll zu tun. Wir haben die Bilanz.

Stuttgart und Region - Am Wochenende war die Polizei in Stuttgart und der Region mehrmals im Einsatz.

Mehr zum Thema

In der Nacht zum Samstag knackten Unbekannte im Rems-Murr-Kreis mehrere BMW – und bauten zielgerichtet Teile aus (Den ganzen Artikel finden Sie hier).

In Esslingen krachte ein 19-Jähriger am frühen Samstagmorgen mit seinem Mercedes an der Bundesstraße 10 gegen eine Leitplanke. Er kam in ein Krankenhaus (Hier geht es zum Text). Etwa zur selben Zeit verursachte ein betrunkener Porsche-Fahrer in Ditzingen einen Unfall – und machte sich zunächst aus dem Staub (Lesen Sie hier mehr).

Am Samstag überschlug sich auf der Autobahn 8 auf Höhe des Stuttgarter Flughafens in Leinfelden-Echterdingen ein 24-Jähriger mit seinem Auto (Lesen Sie hier mehr).