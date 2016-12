Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 19. Dezember 2016 - 10:20 Uhr

Die Feuerwehr rückte am Wochenende wegen eines Brandes nach Waiblingen aus.Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Die Polizei hatte am Wochenende in Stuttgart und der Region alle Hände voll zu tun. Wir haben die Bilanz.

Stuttgart und Region - In Stuttgart und der Region ist die Polizei am Wochenende mehrmals im Einsatz gewesen.

Am Samstagmorgen wurde in Bad Cannstatt ein 29-Jähriger von zwei Männern überfallen – vor seiner eigenen Haustür (Lesen Sie hier mehr). Am Samstagnachmittag kam ein Autofahrer in Stuttgart-Bad Cannstatt von der Straße ab und fuhr mit seinem Wagen in einen Weinberg (Zum Text geht es hier). In Stuttgart-Feuerbach kam es am selben Nachmittag zu einem Brand in einer Sauna, bei dem mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden (Hier lesen Sie mehr). Am Samstag bedrängte ein unbekannter Autofahrer in Ludwigsburg einen Schulbus, zwei Menschen wurden verletzt (Hier lesen Sie mehr).

In Schorndorf bedrohte ein Unbekannter mit einer Waffe einen Supermarktmitarbeiter, raubte Geld und floh (Hier geht es zum Text). In Esslingen kam es – nicht nur auf dem Weihnachtsamrkt – am Wochenende zu Streit und Schlägen (Zum Artikel geht es hier).

Am Sonntag wurde ein kleines Kind in Bad Cannstatt von einem Auto angefahren, dessen Fahrer sich anschließend einfach aus dem Staub machte (Zum Artikel geht es hier). In Waiblingen brannte es am Sonntag in einem Industriegebiet, der Schaden war enorm (Zum Text geht es hier).