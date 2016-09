Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von red 05. September 2016 - 11:26 Uhr

Auch an diesem Wochenende hatte die Polizei in Stuttgart und Region wieder alle Hände voll zu tun – die Bilanz vom Wochenende.Foto: dpa

Ein verwüstetes Haus nach einer Facebook-Party, ein sechsstelliger Schaden nach einem Brand in einem Vereinsheim und schwere Unfälle – am Wochenende war die Polizei in Stuttgart und der Region gefordert.

Stuttgart und Region - Unfälle, Brände und andere Vorfälle – am vergangenen Wochenende waren die Polizeibeamte in Stuttgart und der Region vielfach im Einsatz. Hier die Bilanz:

In Ostfildern (Kreis Esslingen) hat sich am Samstagabend ein schwerer Unfall zugetragen, nachdem ein 48-jähriger Autofahrer auf den Gegenfahrstreifen geraten war. Bei dem Unfall wurden drei Menschen verletzt – zwei davon schwer (Hier geht es zu dem Artikel).

Unter anderem ein sechsjähriger Junge ist am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden, weil ein 26-Jähriger während des Autofahrens auf sein Handy schaute (Lesen Sie hier mehr).

Eine Gruppe aus dreißig Personen hat am Samstagnachmittag in einer Tiefgarage in Neuhausen auf den Fildern (Kreis Esslingen) ein Gangster-Rap-Video drehen wollen und dadurch die Polizei auf den Plan gerufen ( Zum Artikel geht es hier ).

Das hatte sich ein 17-Jähriger vermutlich anders vorgestellt: Er hatte über Facebook zu einer Party im Haus seiner Eltern in Pliezhausen eingeladen. Bei der Party in der Nacht auf Sonntag musste schließlich die Polizei eingreifen (Lesen Sie hier den Artikel).

In Stuttgart-Wangen ist in der Nacht zum Samstag ein Vereinsheim in Brand geraten. Der Sachschaden ist immens (Hier geht es zu dem Artikel).