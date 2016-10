Stuttgart und Region Bilanz der Polizei vom langen Wochenende

Von red 04. Oktober 2016 - 11:27 Uhr

Am Wochenende hat es am Charlottenplatz in Stuttgart gekracht.Foto: 7aktuell.de/Oskar Eyb

Ein Frontalzusammenstoß am Charlottenplatz, ein handfester Streit um eine Parkbank und eine Messerstecherei – das und mehr hat die Polizei am Wochenende in Stuttgart und der Region beschäftigt.

Stuttgart und Region - In Stuttgart und der Region ist die Polizei am Wochenende mehrmals im Einsatz gewesen.

Mehr zum Thema

In Stuttgart hat sich in der Nacht zum Samstag am Charlottenplatz ein schwerer Unfall zugetragen: Ein 29-Jähriger stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Taxi-Fahrer zusammen (Den kompletten Artikel lesen Sie hier). Mit einem Messer ist ein bislang unbekannter Täter am frühen Montagmorgen auf zwei junge Männer in Stuttgart-Mitte losgegangen. Eines der 22-jährigen Opfer musste notoperiert werden (Lesen Sie hier den ganzen Text).

Bei einem schweren Unfall bei Ottmarsheim im Kreis Ludwigsburg sind am Montag sechs Menschen verletzt worden, darunter ein vierjähriges Kind (Hier lesen Sie den Artikel).

Beim Streit darüber, wer auf einer Parkbank sitzen darf, ist es in der Nacht zum Samstag in Esslingen in der Flandernstraße zu einer Schlägerei gekommen. Dabei wurde ein 24-Jähriger zu Boden gebracht und von mehreren Personen mit Füßen getreten (Hier lesen Sie mehr).

Ein Mercedes kommt am frühen Sonntagmorgen bei Göppingen von der Fahrbahn ab, fährt in einen Graben und prallt gegen einen Baum. Der 18-jährige Fahrer und die Insassen werden schwer verletzt (Hier geht es zum Artikel).

In Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wurde ein Einbrecherduo entlarvt, nachdem es in der Nacht zum Samstag in ein Kaufhaus eingebrochen ist. Die Täter hatten dazu mit einem Stein die Scheibe der Schiebetür am Haupteingang eingeschlagen. Vermutlich wurden die zwei 16-Jährigen bei der Tat gestört und flüchteten (Den ganzen Artikel lesen Sie hier).