Stuttgart und die Region Unfälle überschatten sonniges Wochenende

Von red 19. Juni 2017 - 10:32 Uhr

Am Wochenende kam es in der Region zu zahlreichen Unfällen. Foto: dpa

Am Wochenende ist es in Stuttgart und der Region zu mehreren Unfällen gekommen. Diese und weitere Meldungen von der Polizei vom Wochenende.

Stuttgart - In einer Linkskurve am Neckartor verliert ein Quadfahrer am Samstagabend die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlägt sich. Er kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Mehr zum Thema

Bei einem Wohnungsbrand in Stuttgart-Ost wird am Sonntagnachmittag eine Frau schwer verletzt. Für eine Katze kommt die Rettung zu spät. Mehr zu dem Brand lesen Sie hier.

Auch in Rutesheim hat ein Brand die Feuerwehr in Atem gehalten: Weil in einem Carport mehrere Mülltonnen Feuer fingen, brannte in der Folge nicht nur der Carport, sondern auch der darin untergestellte Mercedes ab. Weitere Informationen lesen Sie hier.

Bei Motorradunfällen im Südwesten sind am Sonntag mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehr zu den Unfällen lesen Sie hier.

Bei einem Verkehrsunfall bei Ehingen-Kirchen ist am Sonntagabend ein 28-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die ganze Meldung lesen Sie hier.