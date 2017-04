Stuttgart und die Region Stadtbahn und Fanmarsch halten Polizei in Atem

Von red/dja 03. April 2017 - 10:59 Uhr

Die Polizei bewacht den Fanmarsch der Fans von Dynamo Dresden beim Spiel gegen den VfB Stuttgart.Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Am Wochenende ist die Polizei in der Region Stuttgart wieder zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Wir haben die Bilanz.

Stuttgart - Die Polizei in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) hat am Freitagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle versucht. einen Autofahrer anzuhalten, der sofort die Flucht ergriff und unter anderem ein Polizeiauto rammte. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

In der Nacht zu Samstag geriet der Renault eines 27-Jährigen auf der A81 im Engelbergtunnel bei Leonberg (Kreis Böblingen) in Brand. Der Tunnel musste in beiden Richtungen für rund eine Stunde gesperrt werden. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.

Dramatische Szenen in Stuttgart-Ost: Bei einem Zimmerbrand im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses mussten in der Nacht zu Samstag vier Personen vor den Flammen aufs Dach flüchten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Alles zu dem Brand lesen Sie hier.

In Stuttgart-Wangen kollidierte ein 48-jähriger Autofahrer mit einer Stadtbahn. Laut Polizei wollte er trotz der roten Ampel in eine Kreuzung einfahren, dabei übersah er offenbar eine Stadtbahn. Hier lesen Sie die ganze Meldung.

Vor große Herausforderungen hat ein Stadtbahnunfall in Stuttgart am Samstag die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr gestellt. Auf der Weinsteige entgleiste eine Stadtbahn. Lesen Sie hier die Meldung.

Die Bundespolizei und die Polizei Stuttgart haben nach dem Spiel des VfB Stuttgart gegen die SG Dynamo Dresden Bilanz gezogen. Bei der An- und Abreise zum Spiel seien laut Bundespolizei insgesamt etwa 12.000 mit der Bahn angereiste Fans gezählt worden. Die komplette Bilanz der Polizei lesen Sie hier.

Am Sonntagnachmittag haben Taucher der Feuerwehr einen Mann leblos in einem Weiher in Böblingen gefunden. Die Todesursache steht noch nicht eindeutig fest, die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Mehr zu dem Fall lesen Sie hier.