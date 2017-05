Stuttgart und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Von mim 12. Mai 2017 - 11:40 Uhr

Wer am Wochenende in Stuttgart rausgeht, kommt wohl nicht ohne Regenschirm aus.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eigentlich wäre es nach den vielen trüben Tagen und dem Regen in dieser Woche mal wieder Zeit, dass sich der Frühling von einer besseren Seite zeigt.

Stuttgart - Wer auf strahlendes Frühlingswetter am Wochenende gehofft hatte, wird wohl enttäuscht. Schon am Freitagnachmittag könnten pro Quadratmeter und Minute über 15 Liter Regen runterkommen, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Und auch insgesamt sieht der Meteorologe mit Blick auf das Wochenendwetter eher schwarz: „Wir erwarten durchweg immer wieder Schauer und Gewitter.“

Erst ab Montag wieder bessere Aussichten

Während es am Samstag erst im Tagesverlauf richtig ungemütlich wird, startet der Sonntag schon am Vormittag stürmisch. Die Windböhen können dabei laut Puckert Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h erreichen. Insgesamt bleibt es bei Temperaturen zwischen 22 Grad am Samstag und 16 Grad am Sonntag aber relativ warm. „Das Wetter könnten also einige Leute als eher schwül empfinden“, so der Meteorologe.

Erst ab Montag sagt Puckert wieder besseres Wetter voraus: „Dann ziehen Schauer und Gewitter Richtung Alpen ab.“ Ein Hochdruckgebiet schaut dann in Stuttgart vorbei und könnte dem strahlenden Frühling ein Comeback bescheren – mit bis zu 26 Grad am Mittwoch.