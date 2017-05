Stuttgart und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Von dja 05. Mai 2017 - 10:59 Uhr

Wer der Wilhelma einen Besuch abstatten möchte, sollte den Samstag dafür einplanen (Archivbild).Foto: dpa

Es ist nicht alles schlecht in diesem Mai: Der Samstag zum Beispiel wird vom Wetter her ganz nett in Stuttgart und der Region. Zumindest zu Beginn des Tages.

Stuttgart - Bis der Frühling endgültig durchstartet, dauert es offenbar noch ein bisschen. An diesem Wochenende ist das jedenfalls noch nicht der Fall.

Immerhin: Ab Freitagnachmittag bleibt es erst einmal trocken. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 16 Grad Celsius. „Das trockene Wetter hält auf jeden Fall bis Samstagmittag“, verspricht der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Ab Samstagabend wird es regnen

Der Samstag startet zunächst vielversprechend. Tatsächlich könnte sich auch mal wieder die Sonne in Stuttgart und der Region zeigen. Der DWD erwartet Temperaturen von bis zu 19 Grad. Lange hält das allerdings nicht an: Schon am Samstagnachmittag werden dichte Wolken aufziehen, spätestens am Abend soll es anfangen zu regnen.

Für den Sonntag macht der DWD wenig Hoffnung: „Eigentlich regnet es am Sonntag den ganzen Tag, es wird nur wenig Regenpausen geben.“ Immerhin ist es dabei mild: Die Temperaturen erreichen bis zu 16 Grad. Auch die Nacht zu Montag bleibt regnerisch. Der Beginn der kommenden Woche verspricht ebenfalls keine Besserung. Erst ab Dienstag kündigt der Meteorologe einen Wetterwechsel an.