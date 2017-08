Stuttgart und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Von Dominika Jaschek 18. August 2017 - 11:14 Uhr

Mindestens am Freitagnachmittag sollte man in Stuttgart einen Regenschirm dabei haben. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

So lang das Wetter am Freitag noch gut ist, sollten wir es genießen: Der Deutsche Wetterdienst kündigt für das Wochenende eine Abkühlung für Stuttgart und die Region an.

Stuttgart - Bei Ihnen scheint noch die Sonne und es hat noch nicht begonnen zu regnen? Dann genießen Sie den Sonnenschein noch so lange es geht. Denn schon am Freitagmittag werden die ersten Schauer aus dem Nordwesten in Stuttgart und der Region ankommen. „Es kann außerdem zu teils heftigen Gewittern kommen, die eine Kaltfront mit sich bringen“, sagt der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Mehr zum Thema

Regen ab Freitagnachmittag

Es könne sein, dass die Gewitterfront Hagel, Sturmböen und Starkregen mit sich bringt – ob eine Unwetterwarnung für den Raum Stuttgart herausgegeben würde, steht noch nicht fest. „Das können wir höchstens eine halbe Stunde vorher sagen.“

Am Freitag erreichen die Temperaturen noch einmal bis zu 27 Grad Celsius. Am Abend könnte es dann bereits die Abkühlung kommen. „Es wird am Abend schauerartigen Regen geben, der wahrscheinlich bis Samstagfrüh anhält“, so der Experte vom DWD.

Lesen Sie hier, was Sie bei Regen in Stuttgart und der Region erleben können.

Der Samstag beginnt mit Regen und vielen Wolken. „Es wird wohl den ganzen Samstag wolkig bleiben, am Nachmittag könnte es dann allerdings mal auflockern“, sagt der Meteorologe vom DWD. Allerdings wird es sehr viel kühler: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchsttemperaturen von 21 Grad.

Es gibt immerhin gute Nachrichten für den Sonntag, sagt der Wetterexperte: „Im Laufe des Sonntags wird es zunehmend heiter.“ Viel wärmer wird es allerdings nicht: Auch für den Sonntag rechnet er mit Temperaturen um die 20 Grad Celsius.

Neue Woche startet freundlich

Immerhin soll die neue Woche freundlicher starten: „Montag und Dienstag werden richtig schön“, so der Meteorologe. Die Luftmasse erwärmt sich wieder, so dass es am Montag 23 Grad werden könnten. Allerdings: „Der Trend für die zweite Wetterhälfte ist eher schlecht.“