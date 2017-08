Stuttgart und die Region So wird das Wetter am Wochenende

Von Dominika Jaschek 04. August 2017 - 11:56 Uhr

Am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken in Stuttgart und der Region. Foto: dpa

Für die einen ist es eine gute Nachricht, für die anderen eine schlechte: Die große Hitze im Stuttgarter Kessel ist erst einmal vorbei. Wir haben die Aussichten für das Wochenende.

Stuttgart - Besonders Dachgeschossbewohner hatten in den vergangenen Tagen wenig Grund zur Freude: Die hohen Temperaturen in Kombination mit der schwülen Wärme haben viele Stuttgarter schwitzen lassen. Das Wetter in den nächsten Tagen wird wesentlich angenehmer.

Den Freitag bestimmt ein Mix aus Sonne und Wolken bei angenehmen Temperaturen von höchstens 26 Grad Celsius. „Es bleibt weitgehend trocken, höchstens punktuell kommt es zu Regenschauern“, sagt der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). In der Nacht kühlt es ab, der Wetterexperte rechnet mit Temperaturen von höchstens 15 Grad.

Samstag wird der wärmste Tag des Wochenendes

Auch am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken in Stuttgart und der Region ab. „Mit viel Pech kann es vereinzelt zu Regenschauern kommen“, prognostiziert der Meteorologe. Diese Schauer seien dann aber sehr schnell wieder vorbei. Mit 28 Grad wird der Samstag der wärmste Tag des Wochenendes.

In der Nacht zum Sonntag kühlt der Kessel auf etwa 14 Grad ab. Am Sonntagmorgen könnte es regnen, auf jeden Fall startet der Tag mit vielen Wolken, sagt der Meteorologe: „Ab dem Mittag kann sich die Sonne aber immer mehr durchsetzen.“ Mehr als 23 Grad werden es dabei allerdings nicht, in der Nacht kühlt es sogar auf zwölf Grad in der Stuttgarter Innenstadt herunter.

Montag wird ein richtig schöner Sommertag

Der Start in die neue Woche wird „tip-top“, wie der Meteorologe sagt. Bei angenehmen 26 Grad verspricht es ein richtig schöner Sommertag zu werden. Der Wetterexperte vom DWD gibt deswegen den Tipp: „Am besten den Montag freinehmen und den ganzen Tag draußen verbringen.“ Danach wird es nämlich sehr unbeständig mit kühleren Temperaturen und deutlich regnerischer.