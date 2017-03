Stuttgart und die Region Sexualdelikte und viele Unfälle

Von red 13. März 2017 - 10:24 Uhr

Die Polizei war am Wochenende wieder bei zahlreichen Einsätzen unterwegs.Foto: dpa

Das schöne Wetter hat am Wochenende wieder zu vielen Unfällen geführt. Die Polizei musste aber auch zu verschiedenen anderen Einsätzen ausrücken. Wir haben die Bilanz aus Stuttgart und der Region.

Stuttgart - Eine 28-Jährige schläft alkoholisiert auf einer Damentoilette in Stuttgart ein – als sie erwacht, will sich ein Mann an ihr vergehen. Nur durch Hilfe zweier Zeuginnen kann die Frau der Situation entkommen. Die Polizei sucht für die Ermittlungen nun die beiden Helferinnen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Mehr zum Thema

In Bonndorf im Schwarzwald ist es zu einem tödlichen Unfall eines Radfahrers gekommen. Der Mann trug bei seinem Sturz keinen Helm. Mehr zu dem Vorfall lesen Sie hier.

In Bietigheim-Bissingen im Kreis Ludwigsburg haben sich mehrere alkoholsierte Männer in einem Hallenbad unsittlich gegenüber Kindern und Müttern verhalten. Die Polizei musste einschreiten. Mehr lesen Sie hier.