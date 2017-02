Stuttgart und die Region Es wird ungemütlich

Von red 04. Februar 2017 - 08:11 Uhr

Lieber schnell ins Trockene - Am Samstag kommt eine Regenfront auf Baden-Württemberg zu. Foto: dpa

Wer kann, sollte am Samstag früh die Sonne genießen. Schon bald ändert sich die Wetterlage und es wird ungemütlich. Hier gibt's die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region samt Biowetter.

Samstag, 04.02.2017

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Gebietsweise beginnt der Tag mit Nebel oder Hochnebel, sonst kommt zunächst noch zum Teil die Sonne durch und es ist meist trocken. Rasch werden die Wolken aber dichter, und es beginnt zu regnen. Die Temperaturen steigen im Stuttgarter Raum auf 6 bis 8 Grad. Auf der Alb werden 4 bis 6 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, auf der Alb mäßig bis frisch aus Ost bis Südost. Im Tagesverlauf kann es in höheren Lagen starke Böen geben.

In der Nacht auf den Sonntag fällt zeitweise Regen und in höheren Lagen auch Schnee. Die Temperaturen gehen auf plus 2 bis minus 2 Grad zurück. Dabei besteht eine hohe Glättegefahr.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Zurzeit hat das Wetter einen erheblichen Einfluss auf den Organismus. Herz und Kreislauf werden besonders beansprucht. Viele werden auch von Kopfschmerzen geplagt. Außerdem sollten sich Personen mit hohen Blutdruckwerten schonen. Asthmatiker leiden ebenfalls unter der Wetterlage, sie müssen verstärkt mit Atembeschwerden rechnen. Bei Rheumakranken verschlimmern sich die Schmerzen.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen ist es wechselnd bewölkt, und zeitweise kommt die Sonne zum Vorschein. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Am Montag überwiegen oft die Wolken, im Tagesverlauf kommt aber auch kurze Zeit die Sonne durch. Örtlich gibt es Regen-, in höheren Lagen auch Schneeschauer. Die Temperaturen steigen auf 3 bis 7 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Samstag kommt die Sonne je nach Wolken oder Nebel anfangs häufiger zum Vorschein. Im Tagesverlauf breiten sich neue Regenfälle über den Westen und Südwesten bis etwa zur Mitte aus. Auf den Höhen von Schwarzwald und den Alpen kommt Schnee ins Spiel. Sonst fällt bis zum Abend nur ganz vereinzelt Regen. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen starker, auf den Höhen in Süddeutschland stürmischer Wind aus verschiedenen Richtungen.

