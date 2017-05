Stuttgart und die Region Drei Exhibitionisten in einer Nacht unterwegs

Von red/dja 22. Mai 2017 - 11:09 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu mehreren Vorfällen am Wochenende.Foto: dpa

In der Nacht zum Samstag haben offenbar drei verschiedene Männer mehrere Frauen sexuell belästigt. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart und der Region.

Stuttgart - Gleich drei Mal sind in der Nacht auf Samstag in der Stuttgarter Innenstadt Frauen sexuell belästigt worden. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Mehr zum Thema

Zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos und einer leicht verletzten Person ist es am Samstagvormittag auf der A8 zwischen dem Autobahnkreuz Stuttgart und der Anschlussstelle Leonberg-Ost in Richtung Karlsruhe gekommen. Mehr zu dem Unfall lesen Sie hier.

Im Hallschlag in Stuttgart-Bad Cannstatt sind am Samstagabend zwei Autos in einer Tiefgarage vollständig ausgebrannt, weitere Autos wurden beschädigt. Wieso der Brand ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Die Meldung zu dem Vorfall lesen Sie hier.

Neun Verletzte und ein Schaden in Höhe von zirka 500.000 Euro sind die Folgen eines Wohnungsbrandes am Sonntag in einem vierstöckigen Gebäude in Stuttgart-Möhringen. Die Brandursache ist bisher noch ungeklärt. Die Informationen zu dem Brand lesen Sie hier.