Stuttgart und die Region Brand im Mehrfamilienhaus

Von red/dja 17. Juli 2017 - 10:36 Uhr

Durch einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart-Birkach werden elf Personen verletzt. Diese und weitere Meldungen von der Polizei aus Stuttgart und der Region vom Wochenende.





Stuttgart - Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Stuttgart-Birkach ist am späten Samstagabend ein Brand ausgebrochen. Elf Menschen sind verletzt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

