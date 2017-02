Stuttgart und die Region Bilanz der Polizei vom Wochenende

Von dja 06. Februar 2017 - 10:55 Uhr

In Stuttgart-Mitte ist es am frühen Samstagmorgen zu einem Raub gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.Foto: SDMG

Ein Raub, mehrere Schlägereien und ein ausgebranntes Wohnmobil: Die Polizei ist am Wochenende in Stuttgart und der Region mehrmals im Einsatz gewesen. Wir haben die Bilanz.

Stuttgart - Ein Mann überrascht einen Einbrecher, ein 17-Jähriger wird brutal zusammengeschlagen und beraubt und ein Wohnmobil brennt komplett aus. Am Wochenende musste die Polizei wieder zu zahlreichen Einsätzen ausrücken.

Am frühen Samstagmorgen gerät ein 26-Jähriger auf der Theodor-Heuss-Straße (Stuttgart-Mitte) mit einer Männergruppe in Streit. Im Verlauf wurde dem Mann eine teure Armbanduhr gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Eine Gruppe von bislang unbekannten vier bis fünf Männern hat in der Nacht zum Samstag einen 17-Jährigen in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) brutal zusammengeschlagen und beraubt. Auch hier sucht die Polizei Zeugen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Einbrecher bedroht Mann mit Messer

Ein 28-Jähriger kommt am Samstagabend in Untertürkheim nach Hause und überrascht dabei einen Einbrecher. Dieser zückt ein Messer und bedroht den Mann. Hier finden Sie den ganzen Artikel dazu.

Am Samstagabend brennt in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ein Wohnmobil komplett aus. Zur genauen Klärung der Ursache muss ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden. Den ganzen Artikel lesen Sie hier.

Ein schwerer Unfall ereignet sich am Sonntagmorgen in Ludwigsburg: Ungebremst rast ein junger Autofahrer durch einen Zaun und prallt gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilt, verstirbt der junge Mann. Mehr dazu hier.