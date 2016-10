Stuttgart und der Region Wetter sorgt für Schwindelgefühl

Von red 17. Oktober 2016 - 06:35 Uhr

In Stuttgart kann es zum Wochenstart für Wetterfühlige anstrengend werden. Foto: dpa

Der Montag beginnt überwiegend trocken und könnte Wetterfühlige ganz schön aus der Bahn werfen. Hier gibt es das Wetter samt Biowetter für Stuttgart und die Region.

Montag, 17.10.2016

Das Wetter in Stuttgart, Baden-Württemberg und Deutschland für heute, morgen und die nächsten Tage.

Der aktuelle Wetterbericht für Stuttgart und die Region:

Die Wolken überwiegen, und die Sonne kommt nur selten zum Vorschein. Im Laufe des Tages gibt es einige Schauer, vereinzelt entladen sich auch kurze Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen im Stuttgarter Raum zwischen 16 und 18 Grad. Der Wind weht schwach aus West.

In der Nacht ziehen dichte Wolkenfelder vorüber, und zeitweise regnet es. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 12 und 10 Grad.

Das Biowetter für Stuttgart und die Region:

Personen mit niedrigen Blutdruckwerten leiden heute verstärkt unter Kreislaufbeschwerden mit Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen. Außerdem kommt es bei einer entsprechenden Vorbelastung zu Migräneattacken. Der Schlaf ist bei vielen oberflächlicher als sonst, so fühlt man sich schnell müde. Außerdem ist der Körper zurzeit besonders anfällig für Erkältungskrankheiten.

Die weiteren Aussichten für Stuttgart und die Region:

Morgen halten sich viele Wolken, und örtlich gehen zum Teil kräftige Regengüsse nieder. Vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 16 Grad. Auch am Mittwoch sind die Wolken in der Überzahl, und zeitweise fällt Regen. Im Tagesverlauf zeigt sich örtlich aber auch mal die Sonne. Die Temperaturen steigen auf 10 bis 12 Grad.

Die aktuelle Wettervorhersage für Deutschland:

Die neue Woche startet mit dichten Wolken, nur im Osten und anfangs auch in Niederbayern setzt sich längere Zeit die Sonne durch. Im Tagesverlauf ziehen über die Nordseeküste, die Westhälfte und den Südwesten einige Regenschauer, örtlich auch Gewitter. Auch am Alpenrand steigt die Schauertätigkeit an. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen.

Aktuelle Unwetterwarnungen für

Stuttgart und Baden-Württemberg: