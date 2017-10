Stuttgart Unbekannter versucht 19-Jährige zu vergewaltigen

Von red 16. Oktober 2017 - 12:35 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa

Eine 19 Jahre alt Frau ist am frühen Samstagmorgen in der Olgastraße in Stuttgart unterwegs. Auf einmal überfällt ein Unbekannter die junge Frau und zerrt sie in eine Hofeinfahrt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein Unbekannter hat am Samstagmorgen eine 19 Jahre alte Frau in der Olgastraße (S-Mitte) überfallen und versucht, sie in eine Hofeinfahrt zu zerren.

Der Mann griff laut Polizei sein Opfer gegen 4.30 Uhr auf der Straße an, zerrte die Frau in eine Hofeinfahrt und wollte sich offenbar an ihr vergehen. Dank der heftigen Gegenwehr gelang es der jungen Frau in eine nahegelegene Bar flüchten.

Die 19-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: Etwa 45 Jahre alt, zirka 1,60 Meter groß, schlanke Figur, dunkles Haar und dunkler Teint. Er trug eine Jeans und eine olivgrüne Bomberjacke und sprach gebrochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu wenden.