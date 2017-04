Stuttgart Unbekannte bestehlen blinden Passanten

Von red/dja 27. April 2017 - 11:14 Uhr

Zwie unbekannte Täter sollen in Stuttgart-Zuffenhausen einen blinden Mann bestohlen haben (Symbolbild).Foto: dpa

Ein blinder 26-Jähriger will an einer Stuttgarter Stadtbahn-Haltestelle umsteigen. Zwei unbekannte Männer bieten ihm ihre Hilfe an – und stehlen dabei offenbar seine Geldbörse.

Stuttgart-Zuffenhausen - Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag am Emil-Schuler-Platz (Stuttgart-Zuffenhausen) offenbar einen blinden 26-Jährigen bestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, sprachen die Unbekannten den Mann gegen 15.35 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Rathaus an und boten ihm an, beim Umsteigen von der Linie U15 in die Linie U7 behilflich zu sein. Sie halfen ihm, zum richtigen Bahnsteig zu gehen und stahlen dabei offenbar seine Geldbörse aus der Umhängetasche.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 unter der Telefonnummer 0711/8990-3700 zu melden.