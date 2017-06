Stuttgart/Tübingen Polizei nimmt flüchtigen Mörder fest

Von red 04. Juni 2017 - 14:37 Uhr

Im Sonntagmorgen hat die Polizei in Stuttgart einen flüchtigen Häftling festgenommen.Foto: dpa

Ein 41-jähriger verurteilter Straftäter ist am Sonntagmorgen in Stuttgart festgenommen worden. Der Mann war aus der Psychiatrie in Weißenau geflohen.

Weißenau/Stuttgart/Tübingen - Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Stuttgart einen 41-Jährigen festgenommen, der am Vortag aus dem Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg in Weißenau geflüchtet war. Dies teilten die Tübinger Staatswanwaltschaft und die Polizei Reutlingen am Sonntagmorgen mit.

Der 41 Jahre alte Mann, der vor sechs Jahren wegen Mordes vom Landgericht Tübingen zu einer mehrjährigen Haftstrafe und Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt worden war, hatte am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr einen Aufenthalt im Garten zur Flucht genutzt. Die sofort nach Bekanntwerden der Flucht eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei welchem unter anderem auch ein Personenspürhund zum Einsatz kam, blieben jedoch zunächst erfolglos.

Aufgrund weiterer Ermittlungen ergaben sich Hinweise, dass der 41-Jährige sich eventuell in Stuttgart aufhielt, weshalb dort nach ihm gefahndet wurde. Der Gesuchte konnte dann am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr von Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart in der Stadtmitte von Stuttgart festgenommen werden. Er wurde wieder in das Zentrum für Psychiatrie nach Weißenau gebracht.