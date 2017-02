Stuttgart Tatverdächtige verletzen mehrere Polizisten

22. Februar 2017

Die Polizei musste sich gegen mehrere Personen wehren.Foto: dpa

Die Polizisten kontrollieren Dienstagnacht mehrere Personen in der Stuttgarter Innenstadt. Diese widersetzen sich den Beamten und verletzen sie.

Stuttgart - Dienstagnacht ist es in der Stuttgarter Innenstadt in drei Fällen zu Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte gekommen. Wie die Polizei mitteilte, erlitten dabei eine 26-jährige Polizistin sowie zwei 27 und 39 Jahre alte Polizisten leichte Verletzungen.

Ein Vorfall ereignete sich am Dienstagabend am Rotebühlplatz gegen 21.30 Uhrö. Es kam zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Im Anschluss nahmen Polizisten eine 22-jährige Frau in Gewahrsam, die offensichtlichen unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand. In der Zentralen Ausnüchterungseinheit leistete sie Widerstand und fügte einem 27-jährigen Beamten blutige Kratzwunden an den Armen zu.

Erst beleidigte die Frau die Polizisten, dann tritt sie einer Polizistin in den Bauch

Gegen 00.15 Uhr fanden Passanten auf dem Marktplatz eine 30-jährige Frau, die offenbar betrunken auf dem Boden lag. Sie riefen die Polizei. Als die Polizisten ihre Identität feststellen wollten, beleidigte sie diese. Da sie keine Ausweispapiere mit sich führte, brachten die Beamten sie zum Polizeirevier. Dort trat die Frau dann einer 26-jährigen Polizistin in den Bauch und verletzte sie leicht.

In der Eberhardstraße fanden Polizisten gegen 4.30 Uhr bei der Kontrolle eines 31-Jährigen eine geringe Menge Amphetamin. Bei seiner vorläufigen Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand und verletzte einen 39-jährigen Polizisten am Knie.