Stuttgart-Süd Unfall fordert vier Verletzte und hohen Schaden

Von red 26. Dezember 2016 - 12:33 Uhr

Bei einem Unfall in Stuttgart-Süd sind am Sonntagnachmittag vier Menschen verletzt worden, darunter ein achtjähriges Mädchen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 35.000 Euro.





5 Bilder ansehen

Stuttgart-Süd - Vier Leichtverletzte und zirka 35.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag an der Ecke Hauptstätter Straße/Fangelsbachstraße in Stuttgart-Süd ereignet hat.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, war ein 47-Jähriger gegen 16.10 Uhr mit seinem Mercedes in der Fangelsbachstraße aus Richtung Schlosserstraße kommend unterwegs und wollte in die Hauptstätter Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit dem Ford eines 32-Jährigen zusammen, der in Richtung Innenstadt fahren wollte.

Beide Fahrer sowie die Mitfahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers, dessen 48-jährige Ehefrau und achtjährige Tochter, wurden leicht verletzt.