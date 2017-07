Stuttgart-Süd Motorradfahrer kollidiert mit Auto

Von red 09. Juli 2017 - 18:24 Uhr

Ein Motorradfahrer kollidiert am Sonntag mit einem Pkw. Die Filderstraße in Stuttgart-Süd muss daraufhin gesperrt werden.





7 Bilder ansehen

Stuttgart-Süd - Am Sonntag ist es gegen 13.25 Uhr zu einem Unfall mit einem Motorrad gekommen. Ein 50-jähriger Motorradfahrer fuhr die Filderstraße in Richtung Immenhofer Straße. Auf Höhe der Alten Weinsteige kollidierte er laut Polizei mit einem 69 Jahre alten Autofahrer, der aus der Alten Weinsteige in die Filderstraße einbiegen wollte. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam zur Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Mehr zum Thema

Der Sachschaden wird auf circa 7000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Filderstraße in beide Richtungen für eine Stunde gesperrt werden.