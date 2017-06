Stuttgart-Süd Drei Verletzte nach Autounfall

Von red/dja 09. Juni 2017 - 17:20 Uhr

Durch den Unfall ist ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 34-Jähriger ist am Freitagvormittag in seinem Auto unterwegs. Offenbar versperrt ihm ein Lastwagenden Blick auf die Ampel. Das hat schlimme Folgen.

Stuttgart-Süd - Ein 34 Jahre alter Mercedesfahrer hat am Freitagvormittag auf der B14 zwischen dem Heslacher Tunnel und dem Viereichenhautunnel (S-Süd) offenbar eine rote Ampel missachtet und ist mit dem Ford einer 60-Jährigen und dem Renault eines 23-Jährigen zusammengestoßen.

Mehr zum Thema

Lastwagen versperrte offenbar Sicht auf Ampel

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 34-Jährige gegen 10.15 Uhr hinter einem Lkw durch den Heslacher Tunnel in Richtung Vaihingen. Unmittelbar nach dem Tunnelende fuhr der Lastwagen ganz nach rechts und bog in Richtung Heslach ab. Der 34-Jährige, dem durch den Lastwagen möglicherweise die Sicht versperrt wurde, übersah offenbar die rote Ampel und stieß mit dem Ford der 60-Jährigen und dem Renault des 23-Jährigen zusammen, die beide aus Richtung Heslach kamen und nach links in den Heslacher Tunnel einbiegen wollten.

Durch den Zusammenstoß verletzten sich die 60-Jährige, der 23-Jährige sowie die Mitfahrerin im Renault. Rettungskräfte kümmerten sich um sie und brachten die 60-Jährige in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.