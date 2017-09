Stuttgart-Süd Brand in Mehrfamilienhaus

Von red 06. September 2017 - 18:15 Uhr

Bei einem Feuer in der Leonberger Straße in Stuttgart ist ein Schaden von bisher unbekannter Höhe entstanden. Experten forschen nach der Brandursache.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Mittwochnachmittag in einem Mehrfamilienhaus an der Leonberger Straße in Stuttgart-Süd ein Feuer ausgebrochen. Anwohner meldeten gegen 16.30 Uhr Flammen, die offensichtlich aus der Erdgeschosswohnung schlugen.

Alarmierte Feuerwehrleute sind derzeit noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Bewohner verließen das Gebäude offenbar selbständig.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind keine Personen verletzt worden. Eine Bewohnerin wird vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens werden von die Beamtinnen und Beamten des Branddezernats aufgenommen.