Stuttgart-Süd Betrunkener verliert Kontrolle über Auto – drei Verletzte

Von red 05. November 2017 - 15:30 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntag auf der Karl-Kloß-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in den Gegenverkehr geraten. Drei Menschen wurden dabei verletzt.





Stuttgart-Süd - Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist es am Sonntagnachmittag auf der Karl-Kloß-Straße in Stuttgart-Süd gekommen.

Wie die Polizei meldet, verlor der Fahrer eines Renault Clio die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr, wo er mit einem Smart kollidierte. Ein Verkehrsteilnehmer, der in einem Seat Ibiza hinter dem Smat fuhr, konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und krachte ins Heck des Smart.

Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt, die Polizei stellte beim Unfallverursacher außerdem fest, dass er betrunken war.

Zum Unfallhergang sowie zum Sachschaden kann die Polizei noch keine genaueren Angaben machen.