Stuttgart sucht Ausweichstandort für die Oper Warum nicht den Hegelsaal überbauen?

Von Nikolai B. Forstbauer 16. Dezember 2016 - 10:09 Uhr

Seit Jahren wirbt der Stuttgarter Konzertveranstalter Michael Russ für den Ausbau der Hallenkapazitäten in Stuttgart.Die „Stuttgarter Nachrichten“ stellen jetzt Russ’ jüngste Idee vor. Die Überbauung des Hegelsaals -zunächst genutzt als Ausweichbühne für die Oper, dann als neue Konzerthalle im Stadtzentrum.





7 Bilder ansehen

Stuttgart - Für manche Landes- und Kommunal­politiker haben diese Begriffe an Glanz verloren – Michael Russ aber, über Jahrzehnte Präsident des Verbandes der Deutschen Konzertdirektionen, kann sich begeistern, wenn er davon spricht, dass „ein Leuchtturmprojekt entstehen“ und so ein „Alleinstellungsmerkmal geprägt werden“ könnte.

Mehr zum Thema

Opernsanierung als Chance

Die Notwendigkeit, das Stuttgarter Opernhaus grundlegend zu sanieren, sieht Russ als Chance, im Zuge einer möglichen baulichen Neuordnung des Staatstheater-Areals auch eine alte Fehlstelle zu schließen. Schon 2009 hatte Russ gewarnt: „Wir ­brauchen in Stuttgart unbedingt mehr Raum, um die Bedürfnisse der E- und der U-Musik abzudecken.“ Und er war noch ­weiter gegangen: „Unter den jetzigen Bedingungen“, so Russ damals, „kann ein Musikleben mit Qualität und Quantität auf Dauer nicht mehr funktionieren.“

Erst Ersatz-Oper. dann Konzerthaus

Das „Leuchtturmprojekt“, das Russ jetzt begeistert, würde während der Sanierung des Opernhauses – geplanter Beginn ist 2021 – als Interimsspielstätte genutzt: zuvorderst durch die Staatstheater, für Aufführungen der Oper und des Stuttgarter Balletts, „zu einem kleineren Teil“ aber auch für Konzerte. Nach höchstens fünf Jahren sollen Oper und Ballett wieder im Opernhaus zu erleben sein – dann wäre in der vormaligen Interimsspielstätte der Weg frei für die Umkehrung der Verhältnisse: vorrangig Konzerthaus, zugleich aber auch Bühne, um etwa weitere Abende des Stuttgarter Balletts zu ermöglichen.

Hier geht es zum Kommentar: Ein Weckruf für Stuttgart

Entsprechend aufmerksam hat Russ die jüngste Diskussion um mögliche Standorte für einen Interimsbau verfolgt. Für ihn ist klar: „Ein solcher Bau muss zwingend in die Innenstadt.“ Eine Absage an die Idee, eine Oper-Ersatzspielstätte auf Daimler-Areal neben dem Mercedes-Benz-Museum zu realisieren. Und was, wenn auch ein möglicher Standort auf bundeseigener Fläche am Planetarium ausscheidet?

Stuttgart muss nachziehen

Für Michael Russ ist das „fast schon die falsche Frage“. Für ihn ist die Annäherung an das Thema an sich „schlicht zu zaghaft“. „Stuttgart ist 2016 mit Blick auf die enormen Angebote und eine entsprechende Nachfrage erneut zur Kulturhauptstadt in Deutschland gekürt worden“, sagt Russ – und er warnt: „Aktuell verschieben sich die Kräfteverhältnisse deutlich.“ Die Elbphilharmonie (jetzt schon für 2017 nahezu ausverkauft) beschert Hamburg einen Boom, und auch der Bau einer neuen Konzerthalle in München führt schon vorab zu einer neuen Gewichtung des Städterankings.

„Stuttgart muss die Sanierung des Littmann-Baus nutzen, um nachzuziehen“, sagt Russ – und setzt dabei auf „eine architektonisch zwingend gute Lösung“. Wäre diese aber überhaupt finanzierbar? „Die Kosten der Sanierung (des Opernhauses) stehen noch nicht fest“, teilt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst auf Anfrage mit. „Erst wenn über ein Umsetzungskonzept entschieden ist, können konkrete Kostenschätzungen angestellt werden. Hierbei müssen dann auch die Kosten einer Interimsspielstätte mit einfließen.“